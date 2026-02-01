Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Magnisia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Regionalbezirk Magnisia, Griechenland

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
Zeig mehr
57 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Volos, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Volos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/1
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 3 S…
$116,459
Haus 3 Schlafzimmer in Milies, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Eine fantastische Gelegenheit, diese fantastische freistehende Villa am Rande des Dorfes Mil…
$931,064
Villa in Vizitsa, Griechenland
Villa
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Stockwerk 1/1
Zwei Gebäude im Baugebiet Pelion sind zum Verkauf. Jedes Gebäude besteht aus drei unabhängig…
$375,184
Reihenhaus in Nea Ionia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Ionia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 289 m²
Etagenzahl 3
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 289 qm in Voloso-Pilio. Das Stadthaus befindet sich a…
$372,883
Ferienhaus 4 zimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Milies, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus einem Schla…
$386,245
Villa 5 zimmer in Platania, Griechenland
Villa 5 zimmer
Platania, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zum Verkauf abgelegene Villa in Südpelion. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer …
$3,10M
Ferienhaus 3 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 56 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$351,132
Haus 4 Schlafzimmer in Almyros Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Almyros Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Perfekt gelegene Villa am Strand/Haus am Meer Magnisia mit herrlichem Blick auf die Ägäis. D…
$469,066
Reihenhaus 4 zimmer in Milina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$444,767
Villa in Milina, Griechenland
Villa
Milina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 60 Quadratmetern im Zentrum Griechenland…
$140,694
Villa in Argalasti, Griechenland
Villa
Argalasti, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 m2 in Voloso-Pilio. Die erste Etage besteht …
$322,424
Reihenhaus in Milina, Griechenland
Reihenhaus
Milina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Stockwerk -1/3
Reihenhaus von 200 qm ist im Zentrum von Griechenland zu verkaufen. Das Stadthaus befindet s…
$445,531
Villa in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa
South Pilio Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk -2/2
2-stöckige Villa von 100 qm in Voloso-Pilio. Der Keller besteht aus einer Speisekammer. Die …
$468,980
Villa in Portaria, Griechenland
Villa
Portaria, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 314 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 314 qm in Voloso-Pilio. Die erste Et…
$990,472
Villa 9 zimmer in Volos, Griechenland
Villa 9 zimmer
Volos, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Volos - Pilio. Das Semi - Keller bes…
$912,944
Haus 3 Schlafzimmer in Vizitsa, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Villa in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa
South Pilio Municipality, Griechenland
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volosa-Pilio. Die erste Etage besteht aus 7 Schla…
$932,209
Villa in Milies, Griechenland
Villa
Milies, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk -1/3
3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 175 qm in Voloso-Pilio. Das Erdgeschoss besteht …
$386,908
Ferienhaus 8 zimmer in Kalamaki, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Kalamaki, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 233 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$444,767
Ferienhaus 8 zimmer in Argalasti, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Argalasti, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
$321,871
Villa in Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 160 m2 in Voloso-Pilio. Die erste Etage besteht …
$410,357
Ferienhaus 3 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$187,271
Ferienhaus 3 zimmer in Milina, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$140,453
Villa in Achillio, Griechenland
Villa
Achillio, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 250 m²
Stockwerk 1/2
Verkauf 2-stöckige Villa von 250 qm im Zentrum Griechenlands. Von den Fenstern gibt es einen…
$2,46M
Villa in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa
South Pilio Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 100 Quadratmetern in Voloso-Pilio. D…
$302,968
Reihenhaus 7 zimmer in Nea Ionia, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Nea Ionia, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 289 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 289 qm in Volos-Pilio. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss b…
$374,541
Ferienhaus 10 zimmer in Nea Ionia, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Nea Ionia, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 4-stöckiges Haus von 520 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$877,831
Villa 1 zimmer in Makryrrachi, Griechenland
Villa 1 zimmer
Makryrrachi, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 383 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, Ihnen eine prächtige Villa im malerischen Dorf im Osten von Pelion anbieten …
$737,378
Haus 4 Schlafzimmer in Almyros Municipality, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Almyros Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 183 m²
Perfectly located beachfront villa/house in seaside Magnisia with stunning view to the Aegea…
$467,020
Villa in Vizitsa, Griechenland
Villa
Vizitsa, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/1
Wir präsentieren Ihnen eine luxuriöse Villa im Dorf South Pilion, in der Nähe der Stadt Volo…
$7,03M
Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Magnisia

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Magnisia, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
