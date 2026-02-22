Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Pylaia Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Pylaia Municipal Unit, Griechenland

villen
12
cottages
3
reihenhäuser
13
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Maisonette mit 300 m², die sich über vier Ebenen erstreckt,…
$754,786
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Pylaia Municipal Unit, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen