  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Piräus
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Meerblick

Penthäuser am Meer in Piräus, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Eine Anfrage stellen
Penthouse 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Penthouse 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Piräus, Griechenland

