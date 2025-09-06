Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Peraia
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Peraia, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Stockwerk 3/5
Verkauf Maisonette von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$468,176
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
