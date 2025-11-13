Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Peraia, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/4
Apartment -studio zum Verkauf in einer Wohnanlage im Bau in der Gegend von Perea in Thessalo…
$148,635
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 4 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf steht eine 95 m² große Wohnung in Peraia im 4. Stock mit zentraler Ölheizung. Di…
$232,242
Immobilienangaben in Peraia, Griechenland

