  2. Griechenland
  3. Panorama
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Meerblick

Wohnungen am Meer in Panorama, Griechenland

1 Zimmer
8
2 Zimmer
8
3 Zimmer
18
4 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 6/6
Verkauf unter Bau Duplex von 112 qm in Thessaloniki. Das Duplex befindet sich im 6. Stock un…
$491,585
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf Duplex von 70 qm in Thessaloniki. Das Duplex befindet sich im 4. Stock und 5. Stock.…
$169,714
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 122 m²
Stockwerk 5/5
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 5. Stock. Es b…
$561,812
Wohnung 3 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es b…
$421,359
Immobilienangaben in Panorama, Griechenland

Günstige
Luxuriös
