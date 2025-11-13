Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Panorama Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Panorama Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Diese beeindruckende Maisonette mit 250 m², gelegen im grünen und begehrten Stadtteil Panora…
$682,865
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
