Cottage mit Garten kaufen in Pallini Municipal Unit, Griechenland

6 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 4 zimmer in Loutra, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Loutra, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Etagenzahl 3
Dies ist eine geräumige, 115 m² große Maisonette-Wohnung, die 2010 erbaut und 2021 komplett …
$327,037
Ferienhaus 4 zimmer in Pefkochori, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Etagenzahl 2
Genießen Sie absolute Ruhe und Luxus in dieser atemberaubenden dreistöckigen Maisonette-Wohn…
$462,952
Ferienhaus 6 zimmer in Nea Skioni, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Nea Skioni, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Etagenzahl 1
Ein einzigartiges Steinhaus direkt am Strand. Erbaut aus traditionellen Materialien – Stein,…
$1,60M
Ferienhaus 6 zimmer in Pefkochori, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Etagenzahl 2
In Pefkohori, Chalkidiki, steht ein hervorragendes Einfamilienhaus zum Verkauf. Es ist ideal…
$571,214
Ferienhaus in Polychrono, Griechenland
Ferienhaus
Polychrono, Griechenland
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus nur einen Steinwurf vom Meer entferntIn einer ruhigen, privilegierten Lag…
$1,14M
Ferienhaus 4 zimmer in Paliouri, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Paliouri, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Entdecken Sie dieses wunderschön renovierte, 120 m² große Haus im malerischen Dorf Paliouri.…
$320,305
