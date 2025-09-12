Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Oraiokastro Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Oraiokastro Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 5 zimmer in Oreokastro Municipality, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Oreokastro Municipality, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Stockwerk -1/2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$935,524
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
