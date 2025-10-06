Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zografou
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Zografou, Griechenland

2 Zimmer
5
3 Zimmer
3
2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Zografou, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Zografou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$368,689
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Zografou, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Zografou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Duplex von 80 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und 4. Stock. 3. Sto…
$271,542
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Zografou, Griechenland

