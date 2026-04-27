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Cottages in Municipality of Thermos, Griechenland

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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Kaloudi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Kaloudi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 96 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 81 qm in Westpeloponnes. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnz…
$194,817
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