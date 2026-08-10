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Wohnungen in Municipality of Salamina, Griechenland

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Wohnung 6 Schlafzimmer in Municipality of Salamina, Griechenland
Wohnung 6 Schlafzimmer
Municipality of Salamina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 183 m²
Zu verkaufen Wohnung von 183 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$590,354
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