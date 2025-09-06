Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Cottages am Meer in Municipality of North Kynouria, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Kato Doliana, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Kato Doliana, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 690 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 690 qm im Osten Peloponnes. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$327,723
Ferienhaus 6 zimmer in Astros, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Astros, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
----------------------- Eine Haven von Stille und Luxus im Herzen der Peloponnes Dieses ein…
$1,76M
