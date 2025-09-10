Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrstöckige Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipality of Kallithea, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/2
Zweistufige Maisonette-Wohnungen auf der 1. und 2. Etage, mit einer Fläche von 77 Quadratmet…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Municipality of Kallithea, Griechenland

