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Hotels in Municipality of Eastern Samos, Griechenland

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Hotel 480 m² in Agios Konstantinos, Griechenland
Hotel 480 m²
Agios Konstantinos, Griechenland
Fläche 480 m²
Zum Verkauf, ein Komplex von 480 qm in Samos Insel. Der Komplex sitzt auf einem Grundstück …
$1,71M
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