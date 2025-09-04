Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipality of Chaidari, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf Duplex von 135 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im 1. Stock und 2. Stock. 1. St…
$362,837
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Chaidari, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Chaidari, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$204,827
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Municipality of Chaidari, Griechenland

