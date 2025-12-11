Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Astypalaia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipality of Astypalaia, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Analipsi, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Analipsi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
In wunderschöner Astypalea, der Insel ’Butterfly’’ der Ägäis, einem Paradies auf Erden, ist …
$279,144
Eine Anfrage stellen
Villa in Astypalea, Griechenland
Villa
Astypalea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 75 Quadratmetern auf den Dodekanisch…
$311,125
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Astypalea, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Astypalea, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 75 qm im Dodekanes. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$312,508
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Sky ApartmentsSky Apartments
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Municipality of Astypalaia, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen