  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Alimos
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Municipality of Alimos, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Stockwerk 2/3
Verkauf unter Baumaisonette von 243 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock beste…
$2,98M
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Alimos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Alimos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 213 m²
Stockwerk -2/1
Verkauf unter Baumaisonette von 213 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Keller besteht…
$2,11M
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
