Wohnungen mit Bergblick kaufen in Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Griechenland

Wohnung 4 zimmer in Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Wohnung von 120 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$282,228
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
