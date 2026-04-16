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Langfristige Miete von Villen in Municipality of Aegina, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. in Municipality of Aegina, Griechenland
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina.
Municipality of Aegina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 200 m²
Luxury fully furnished villa for rent, 431 sq.m. in Tzikides area, Aegina. It consists of…
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