  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Tithorea
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Municipal Unit of Tithorea, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 128 m²
Etagenzahl 1
We offer for sale a wonderful chalet of 128 sqm. in Parnassos. This cosy log house is uni…
$643,742
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Ferienhaus 4 zimmer in Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Amfikleia Elateia Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
For sale 1-storey house of 140 sq.meters in Arachova. The house consists of 3 bedrooms, li…
$292,610
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
