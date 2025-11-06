Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Municipal Unit of Elliniko, Griechenland

Wohnung 3 zimmer in Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 1/1
For sale under construction apartment of 128 sq.meters in Athens. The apartment is situated …
$1,78M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
