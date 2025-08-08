Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Apollonioi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Municipal Unit of Apollonioi, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Agios Petros, Griechenland
Villa 9 zimmer
Agios Petros, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 119 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus zum Verkauf, Etage: Erdgeschoss, 1. (2 Stockwerke), in der Nähe: Agios Pe…
$582,630
