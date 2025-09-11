Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Anthidon
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Municipal Unit of Anthidon, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 585 m²
Stockwerk -1/1
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,87M
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Villa 8 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa 8 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 2-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euboea . Erdgeschoss besteht aus einem…
$4,10M
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
