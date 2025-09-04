Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipal Unit of Agios Athanasios
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Municipal Unit of Agios Athanasios, Griechenland

Agios Athanasios
3
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 4 zimmer in Agios Athanasios, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Agios Athanasios, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Wir präsentieren Ihnen die Ferienhäuser von 300 m2 mit Grundstücken von 800-1300-2500 m2 und…
$497,437
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
