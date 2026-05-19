Mansions mit Bergblick kaufen in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Herrenhaus 5 Schlafzimmer in Kalandra, Griechenland
Herrenhaus 5 Schlafzimmer
Kalandra, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 8
Etagenzahl 3
Situated in a magnificent setting the estate villa in Posidi built-in 2007  offers 1,800 sq …
$10,98M
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Immobilienangaben in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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