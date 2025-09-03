Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeinde Lixouri
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Gemeinde Lixouri, Griechenland

Ferienhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Loukerata, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Loukerata, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen, ein kleines Haus von 40 qm auf einem Grundstück von 750 qm in Chavdata, eines …
$99,487
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Gemeinde Lixouri, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen