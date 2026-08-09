Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Lakonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

;
Municipality of Monemvasia
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 98 qm, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 W…
$299,499
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Metamorfosis 110 m2, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 …
$320,475
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Municipality of Monemvasia, Griechenland
Wohnung
Municipality of Monemvasia, Griechenland
Fläche 600 m²
Zum Verkauf Wohnung von 600 qm in Eastern Peloponnese. Wohnung hat Inneneinrichtung. Es gibt…
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regionalbezirk Lakonien, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen