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Ferienhäuser in Koropi, Griechenland

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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 445 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 445 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, …
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 140 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$430,959
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