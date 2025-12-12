Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Konitsa Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Konitsa Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 5 zimmer in Konitsa, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Konitsa, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Konitsa Municipality, Griechenland

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen