  Griechenland
  2. Griechenland
  3. Gythio
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Meerblick

Stadthäuser am Meer in Gythio, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Gythio, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Gythio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk 2/3
Zum Verkauf Maisonette von 112 qm in Peloponnese. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock best…
$304,315
