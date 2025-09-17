Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gouves Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Schwimmbad

Cottages mit Swimmingpool in Gouves Municipal Unit, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 420 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ein komfortables Haus für eine große Familie an der Nordküste Kretas neben dem …
$760,786
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 5 zimmer in Provinz Chersonissos, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Provinz Chersonissos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 243 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Einfamilienhaus in Gouves, Heraklion, Kreta Ein außergewöhnliches freistehendes Hau…
$406,901
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Gouves Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
