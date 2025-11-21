Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Glyka Nera Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Glyka Nera Municipal Unit, Griechenland

Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Paiania, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Paiania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 5/1
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock beste…
$787,792
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
