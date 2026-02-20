Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Fira, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Fira, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Fira, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Santorini Villa mit Jacuzzi – 1/6 Eigentum für €360.000Bei Ownership.gr, mit dem Miteigentum…
Preis auf Anfrage
Haus in Fira, Griechenland
Haus
Fira, Griechenland
Fläche 360 m²
Santorini, Thera: In einem einzigartigen Ort der Insel werden 2 Häuser im Bau verkauft, je 1…
$1,68M
Haus 4 zimmer in Fira, Griechenland
Haus 4 zimmer
Fira, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 180 m²
Santorini, Thera: In einem einzigartigen Ort der Insel Unterbau Haus 180 m2 in 550 m2 Grunds…
$841,224
