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Ferienhäuser in Region Epirus, Griechenland

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Ferienhaus in Elafotopos, Griechenland
Ferienhaus
Elafotopos, Griechenland
Fläche 280 m²
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$554,933
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Paramythia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Paramythia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 80 m²
Zu verkaufen alter Bau 2-stöckiges Haus von 80 qm in Epirus. Das Erdgeschoss besteht aus ein…
$103,902
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Region Epirus, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Region Epirus, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 333 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 333 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$1,04M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Filiates, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Filiates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in Epirus. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$741,524
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Plataria, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Plataria, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 340 qm in Epirus. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$767,461
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Ferienhaus in Katsikas, Griechenland
Ferienhaus
Katsikas, Griechenland
Fläche 87 m²
Verkaufen – Einfamilienhaus in Drosochori, Ioannina Zu verkaufen in der schönen Gegend von D…
$259,756
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