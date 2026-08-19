Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Epirus
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Region Epirus, Griechenland

;
2 Zimmer
3
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 5 zimmer in Konitsa, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Konitsa, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Stockwerk 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Anatoli, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Anatoli, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Elliniko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Elliniko, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 111 m²
Schöne Wohnung in den südlichen Vororten, gelegen in Elliniko Gesamtfläche 111 qm. m., best…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Region Epirus, Griechenland

mit Garage
mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen