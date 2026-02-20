Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Provinz Agios Vasilios
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Provinz Agios Vasilios, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Spili, Griechenland
Villa 6 zimmer
Spili, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
VERKAUF – SINGLE PROPERTY mit 2 unabhängigen Apartments, Pool & Jacuzzi – Spili, Rethymno Zu…
$431,555
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
