  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Paggaio Municipality
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Paggaio Municipality, Griechenland

Hotel 452 m² in Nea Irakleitsa, Griechenland
Hotel 452 m²
Nea Irakleitsa, Griechenland
Zimmer 30
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 452 m²
Stockwerk 3/1
For sale hotel of 452 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. Semi-basement con…
$1,62M
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 450 m² in Nea Peramos, Griechenland
Hotel 450 m²
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 12
Fläche 450 m²
Etagenzahl 3
For sale hotel of 450 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. There are: air …
$3,00M
Hotel 484 m² in Nea Peramos, Griechenland
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 18
Fläche 484 m²
Stockwerk 4
Eleftheres, Nea Peramos: GEBÄUDE für Hotel zum Verkauf mit Meerblick 484 qm auf einem Grunds…
$785,888
Hotel 650 m² in Nea Irakleitsa, Griechenland
Hotel 650 m²
Nea Irakleitsa, Griechenland
Zimmer 15
Fläche 650 m²
Zu verkaufen in Nea Iraklitsa, Kavala, einem voll funktionsfähigen Boutique-Hotel am Strand …
$2,62M
