  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nestos Municipality
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung

Langfristige Miete von wohnungen in Nestos Municipality, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Paradisos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Paradisos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
Rider, Chrysoupoli, Himmel: Wohnung 75 m2 ist im 1. Stock gemietet. Es besteht aus 1 Schlafz…
$295
pro Monat
Wohnung 1 zimmer in Paradisos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Paradisos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Rider, Chrysoupoli, Himmel: Es wird über die Wohnung 75 qm in einem zweistöckigen Erdgeschos…
$354
pro Monat
