Miete Villen pro Tag in Lefkada Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa Nikitas in Lefkada Municipality, Griechenland
Villa Nikitas
Lefkada Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 1
Villa Nikitas ist ein herrliches Anwesen oberhalb der beliebten Stadt Agios Nikitas. Seine e…
$220
pro Nacht
