Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Istiaia-Aidipsos Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 9 zimmer in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Villa 9 zimmer
Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 600 qm auf der Insel Euböa . Das Erdgeschoss besteht aus 3…
$2,52M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Istiaia Aidipsos Municipality, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen