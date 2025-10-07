Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Aliartos-Thespies Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Meerblick

Cottages am Meer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland

2 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 214 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$409,654
Ferienhaus 1 zimmer in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Aliartos Thespies Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 315 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf steht ein freistehendes Haus mit einer Gesamtfläche von 315 qm zur Verfügung, da…
$497,437
Immobilienangaben in Aliartos Thespies Municipality, Griechenland

