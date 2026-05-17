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Häuser in Chios, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 377 m²
zum Verkauf 5-stöckiges Haus von 377 qm auf Inseln. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit …
$796,978
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Haus 3 Schlafzimmer in Chios, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chios, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Zum Verkauf ist ein einzigartiges Haus am Meer in Nago, Chios, nur 5 Meter vom Meer entfernt…
Preis auf Anfrage
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Haus in Chios, Griechenland
Haus
Chios, Griechenland
Fläche 88 m²
In einer der schönsten Siedlungen von Chios. In einer grünen und ruhigen Umgebung. Für jeman…
$52,338
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