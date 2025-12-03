Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Chania
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Chania, Griechenland

1 Zimmer
6
2 Zimmer
13
3 Zimmer
3
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 4/4
WIE IM ZENTRUM, ABER IN STILLE Das Wohngebäude befindet sich in einer sauberen, ruhigen G…
$451,892
