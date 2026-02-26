Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zentralmakedonien
  4. Wohnimmobilien
  5. Doppelhaus
  6. Garten

Doppelhaus mit Garten kaufen in Zentralmakedonien, Griechenland

Kassandra Municipality
6
Pallini Municipal Unit
5
Doppelhaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Doppelhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen: eine zweistöckige Wohnung von 75 m² in Nikiti, Sithonia (Chalkidiki). Die erst…
$198,123
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Zentralmakedonien, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen