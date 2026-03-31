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Penthäuser in Athen, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Penthouse 5 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
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Penthouse 5 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Stockwerk 3/3
Fragepreis: 400.000 €Außergewöhnliches Top-Floor Apartment mit Acropolis & Lycabettus Sehens…
$470,940
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Penthouse 4 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Penthouse 4 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Etagenzahl 7
Wohnsiedlung – Athen, Attika, Griechenland
$470,819
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Immobilienangaben in Athen, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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