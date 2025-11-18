Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Provinz Apokoronas
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garten

Villa mit Garten kaufen in Provinz Apokoronas, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Almirida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Almirida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Provinz Apokoronas, Griechenland

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen