  2. Griechenland
  3. Provinz Apokoronas
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Provinz Apokoronas, Griechenland

villen
26
cottages
10
reihenhäuser
8
1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Almirida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Almirida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 256 m²
Etagenzahl 2
In the very center of the village of Almirida, just 300 meters from the popular sandy beach,…
$1,28M
Immobilienangaben in Provinz Apokoronas, Griechenland

