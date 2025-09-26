Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Agios Nikolaos Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Schwimmbad

Stadthäuser mit Swimmingpool in Agios Nikolaos Municipal Unit, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Provinz Agios Nikolaos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 140 qm auf Kreta. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzim…
$421,359
