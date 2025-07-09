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Wohnung in einem Neubau Idea Development Panorama I

Tiflis, Georgien
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$87,565
MwSt.
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$1,490/m²
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ID: 35065
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Giorgi Danelia Street

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026

Über den Komplex

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Boden: 14

Ferienwohnungen: 174

Ferienwohnung Größe: ab 52 m2

Startpreis: 87 565 $, 1490 $ pro Quadratmeter

Handelsplatz: 3,751 m2

Parkplatz: 3-Ebene Garage

Lieferung: Grüner Rahmen +

Standort: Vake-Saburtalo

Status: abgeschlossen

Lobby mit Concierge-Service – für Komfort und Full-Service-Leben.

Padel Gericht – für einen gesunden und aktiven Lebensstil.

3-stufiger Parkplatz – für eine geräumige und sichere Fahrzeuglagerung.

Kinderbereich – für Spaß und Abenteuer.

Entspannungsräume – für Ruhe und Entwinden.

Terrassen im Idea Panorama – jede Wohnung verfügt über eine geräumige Terrasse für alle Jahreszeiten, geeignet für Entspannung, Bewegung oder praktische Nutzung.

Komfortables Wohnen für jedes Familienmitglied, unabhängig vom Alter.

Entwicklung der Nachbarschaft – mit einem vorgefertigten Entwicklungsplan.

Gut gepflegte Lobby und gemeinsame Bereiche mit Immobilienmanagement-Services.

Wesentliche tägliche Infrastruktur – Geschäfte, Apotheken und mehr.

Flexible Zahlungsoptionen – interne Installationspläne verfügbar.

Garantiertes Kapitalwachstumspotenzial – eine zuverlässige Quelle für stabiles Einkommen.

Galerie der Merkmale: • Wohnungen mit grünem Rahmen + • Heizkessel mit Rohrleitung • Speicherplatz für Kessel und externe Wechselstromeinheiten • energieeffiziente Aluminium-Außentüren und Fenster • MDF-fertige Eingangstüren • Gefertigte Bodenbeläge • Verputzte Wände • Alle Utility-Verbindungen bereit (Gas, Wasser, Strom) • Elektrische Verkabelung pro Wohnung Layout • Zutrittskontrollsystem und Video-Intercom • Terrassen mit frostbeständigem Granit

Lage Highlights: • City Central Park – 9 Minuten zu Fuß • Vake-Saburtalo Verbindungsstraße – 6 Minuten zu Fuß • Saburtalo-Bagevi Verbindungsbrücke – 3 Minuten zu Fuß • Metro University Station – 6 Minuten zu Fuß

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